После вмешательства прокуратуры перед юргамышскими учителями все-таки погасили долги по зарплате

Прокуратурой Юргамышского района Курганской области в ходе проверки соблюдения трудового законодательства установлено, что в отделе образования администрации района имелась задолженность по заработной плате перед 40 работниками за период с января по февраль 2018 года на сумму свыше 1 млн руб.

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, в целях восстановления прав и законных интересов педагогических работников, гарантированных статьей 37 Конституции Российской Федерации, прокурором в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время задолженность по оплате труда перед работниками отдела образования администрации Юргамышского района погашена в полном объеме.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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