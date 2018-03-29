По итогам спецоперации «Группа» в Зауралье 28 детей и подростков доставлены в ОВД, к ответственности привлекли 122 человека

На территории Курганской области проведена оперативно – профилактическая операция «Группа». Мероприятие было направлено на предупреждение групповых правонарушений, совершенных несовершеннолетними, выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

По информации курганского УМВД, в операции приняли участие сотрудники зауральской полиции, представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, институтов гражданского общества, органов образования, а также специалисты субъектов системы профилактики.

За период проведения операции в органы внутренних дел доставлено 28 несовершеннолетних правонарушителей. Из них: 13 детей переданы родителям, 10 – возвращены в детские дома и социально реабилитационные учреждения, 3 – помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области, 2 – в Областной социально-реабилитационный центр, как нуждающиеся в помощи государства.

В отношении 14 подростков составлены протоколы об административных правонарушениях: 7 – по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах», 4 – по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», 2 – по статье 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

В ходе операции «Группа» полицейскими была организована большая профилактическая работа, проведены беседы с подростками и их родителями об ответственности за противоправные деяния, об опасности употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, проверено более 600 мест концентрации групп, в том числе бары, дискотеки, компьютерные и игровые залы, дворы и подъезды домов.

Особое внимание уделялось выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных деяний. Привлечено к административной ответственности 122 взрослых.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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