В Кургане прошло антиэкстремистское совещание: в целом все «доброжелательно или нейтрально»

Большинство опрошенных жителей областного центра назвали обстановку в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений доброжелательной или нейтральной. Такая же ситуация сложилась и в регионе в целом.

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, данные соцопроса озвучили на заседании экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма в Курганской области. Его провел первый замгубернатора Курганской области Виктор Сухнев.

На совещании также шла речь о практике работы органов исполнительной власти Курганской области по противодействию идеологии терроризма. В частности, в Зауралье уже стало традицией проводить культурно-просветительские и воспитательные встречи молодежи с представителями религиозных организаций, деятелей культуры и искусства. Главная задача таких мероприятий – привить молодым людям уважение к различным конфессиям и национальностям. Также в 2017 году специалисты регионального Управления культуры провели областные акции памяти жертв террористических актов, встречи участников боевых действий с молодежью, тематические выставки и презентации книг.

В учреждениях, подведомственных региональному управлению культуры, на совещании решили и в дальнейшем проводить профилактические и информационно-разъяснительные акции для детей, их родителей и педагогов, приглашать на такие мероприятия правоохранителей, сотрудников МЧС, психологов и других специалистов, кроме того продолжить жесточайший контроль за выполнением требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

Так в этой части в 2018 году планируется установить системы видеонаблюдения в Курганском областном колледже культуры и Курганском областном колледже им. Д.Д. Шостаковича. Также ожидается, что система кинопроката Курганской области будет распространять документальные и художественные фильмы антитеррористической и антиэкстремисткой направленности, социальные ролики.

Участники заседания решили скорректировать критерии по оценке эффективности мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма.

«Работа во всех направлениях ведётся активная. Однако нам нужно еще раз внимательно проанализировать свои действия, чтобы все те акции и мероприятия возымели еще больший эффект среди населения Курганской области. Возможно, следует уменьшить их число, однако каждое должно остаться в памяти людей и не должно носить формальный характер. От этого зависит наша общая безопасность. Хотя в целом обстановка в Кургане и всем субъекте спокойная и контролируемая, нарушения недопустимы», – резюмировал Виктор Сухнев.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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