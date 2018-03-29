Экс-директору Транспортного управления Кургана, уволенному за коррупцию, не удалось восстановиться в должности

Сегодня, 29 марта 2018 года, апелляционной инстанцией Курганского областного суда оставлено без изменения решение Курганского городского суда, в соответствии с которым бывшему директору МКУ «Транспортное управление» Льву Сомову отказано в удовлетворении требований о восстановлении на работе.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ранее прокурорской проверкой были установлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности руководителя указанного муниципального учреждения.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Курганской области администрацией города Кургана принято решение об увольнении Сомова в связи с непринятием мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.

Не согласившись с действиями работодателя, бывший директор предприятия обратился с иском в суд о восстановлении в ранее занимаемой должности. Законность увольнения нашла подтверждение в суде. Решение вступило в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 29.03.18

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