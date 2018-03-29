Сотрудники курганского СКР и ФСБ поймали несовершеннолетнего экстремиста

Следственными органами СКР по Курганской области во взаимодействии с сотрудниками полиции и регионального управления ФСБ России завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а так же двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, принадлежности к какой-либо социальной группе).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по версии следствия, несовершеннолетний обвиняемый в период с 29.06.2016 по 30.09.2017 разместил для просмотра и прослушивания неограниченным кругом лиц на личной интернет-странице в одной из социальных сетей фотоизображения, аудио- и видеозаписи, информация в которых направленна на возбуждение ненависти, вражды либо розни по национальному расовому признаку в отношении кавказцев, евреев, азиатов и лиц негроидной расы. В размещенных аудио и видеозаписях также содержались призывы к экстремистской деятельности.

Кроме того, с 3 на 4 ноября 2017 года подросток, используя аэрозольный баллончик с краской черного цвета, нанес на фасадах ряда зданий в городе Щучье надписи, содержащие признаки возбуждения ненависти, вражды и розни по национальному признаку, а также негативно – оценочные высказывания в адрес представителей кавказских этнических общностей, с употреблением нецензурной лексики, имеющей оскорбительный характер.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками разжигания межнациональной или религиозной розни, располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом в нашем регионе, просим сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону доверия: 8 (3522) 43-98-40.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 29.03.18

Экс-директору Транспортного управления Кургана, уволенному за коррупцию, не удалось восстановиться в должности. / В Госэкспертизе объяснили, почему никто не может запретить строить кинотеатры и детские зоны на верхних этажах ТРЦ. / В Кургане прошло антиэкстремистское совещание: в целом все «доброжелательно или нейтрально». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»