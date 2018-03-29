Окружной молодежный форум «Утро-2018» набирает волонтеров в Зауралье

До 15 апреля зауральцы от 18 лет и старше могут подать заявку на участие в качестве волонтеров в окружном молодежном форуме «Утро-2018» в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

По информации пресс-службы главы Зауралья, форум «Утро-2018» пройдет в Курганской области с 20 по 30 июня. Он соберет лидеров рабочей молодежи, представителей бизнеса, науки и образования, добровольчества, а также молодежь, интересующуюся вопросами развития арктической зоны России из разных регионов нашей страны. Волонтеры, которые хотят быть причастными к самому яркому молодежному событию этого лета, помочь в его организации и проведении, могут заполнить анкету, в разделе «Портфолио» прикрепить не менее трех благодарственных писем или грамот за волонтерскую деятельность. После проверки анкеты сотрудниками дирекции и экспертной оценки, будет дан ответ на указанный при регистрации адрес электронной почты. Следующий этап – очное собеседование или собеседование по скайпу.

Добровольцы могут выбрать одно из 8 направлений деятельности – стать волонтерами образовательных программ, конкурса молодежных проектов, а также помогать при встрече и регистрации участников, координации приезда, регистрации, сопровождения экспертов и почетных гостей, встрече делегаций, проведении спортивных мероприятий, организации питания. Одно из важных направлений – медиаволонтерство. Организаторы форума приглашают зауральцев попробовать свои силы в освещении событий форума в социальных сетях, создании фото- и видеоматериалов, дизайнерских работ, взаимодействии с представителям СМИ из разных регионов Урала, организации пресс-конференций.

Обучение отобранных для участия в форуме «Утро-2018» волонтеров проведут на форуме «Зауралье» с 28 апреля по 1 мая. Дополнительную информацию желающие стать волонтерами могут получить по телефонам: 8 (3522) 46-35-20 (Седельников Евгений Валерьевич, специалист регионального Детско-юношеского центра – по вопросам регистрации); 89634364174 (Лукина Анна Андреевна, руководитель службы волонтеров – по общим вопросам подготовки волонтеров и работы на форуме).

Подробная информация об образовательных площадках форума «Утро-2018» и категориях их участников размещена на официальном сайте: форумутро.рф.

Напомним, что помимо регистрации волонтеров, продолжается регистрация участников форума. Для этого необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет системы «Молодежь России», найти мероприятие и заполнить заявку. Заявки на первую смену принимаются до 20 мая, на вторую – до 25 мая. В регионах на конкурсной основе из числа поступивших заявок будут сформированы делегации, участники которых получат возможность работы на форуме. Стать участниками события смогут 1500 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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