Курганская прокуратура запретила работу сайтов с рецептами самодельных взрывных устройств

Прокуратура Куртамышского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила размещенную на нескольких сайтах информацию с поэтапным описанием процесса изготовления и принципа действия зажигательного вещества «Коктейль Молотова», а также иных самодельных взрывных устройств, которые возможно изготовить в домашних условиях.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, распространяемая на указанных сайтах информация об изготовлении зажигательного вещества «Коктейль Молотова» и иных самодельных взрывных устройств может быть использована неопределенным кругом лиц для совершения уголовно наказуемых деяний и создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства.

В целях пресечения нарушений действующего законодательства прокурор района обратился в суд с требованием признать информацию, размещенную в информационно-коммуникационной сети Интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Куртамышским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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