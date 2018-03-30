Бывший зауральский таможенник зарезал жену, отправил фото убитой своей теще, попытался зарезаться сам и получил 9 лет строгача

Собранные следственными органами СКР по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего жителя города Кургана, бывшего сотрудника таможенных органов Курганской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, по версии следствия, в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года после распития спиртного обвиняемый, взяв на кухне нож, прошел в спальню, где нанес один удар ножом в область грудной клетки спящей супруге. В результате преступных действий мужчины, потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства он сфотографировал тело женщины на сотовый телефон и отправил фотографию своей теще, проживающей в Московской области.

Продолжив распивать спиртное, обвиняемый «решил уйти на тот свет за супругой» и нанес себе пять ударов ножом в область грудной клетки. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники реанимационной бригады оказали ему квалифицированную медицинскую помощь, после чего мужчина был госпитализирован.

Курганским городским судом осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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