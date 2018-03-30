Курганский наркоман изуродовал медсестру руками, ногами и зубами

Заместителем прокурора города Кургана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, по версии следствия, в октябре 2017 года в вечернее время обвиняемый, находясь в комнате общежития по улице Бажова в городе Кургане в состоянии наркотического опьянения, на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес ранее знакомой женщине, медсестре детской поликлиники множественные удары руками и ногами по лицу и телу, не менее трех раз ударил потерпевшую головой об пол, а также причинил зубами множественные укушенные раны лица, тела, верхних и нижних конечностей.

Продолжая свои противоправные действия, обвиняемый начал душить потерпевшую электрическим кабелем, однако она оказала активное сопротивление и преступные действий мужчины были пресечены сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.

В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей причинены неизгладимые раны лица, обезображивающие ее внешность. Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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