В Петухово арестовали иностранца, который пытался обманом пересечь российскую границу (ФОТО)

Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, уроженца Центральной Азии, который предпринял попытку незаконного въезда на территорию России.

Как сообщает пресс-служба управления, в начале недели очередная вахта трудовых мигрантов из Центральной Азии, более 50 человек, прибыла на автобусе в автомобильный пункт пропуска «Петухово». При прохождении пограничного контроля в результате проверки документов одного из пассажиров автобуса было установлено, что ранее он был документирован паспортом на другие установочные данные.

В 2016-2017 гг. иностранец осуществлял трудовую деятельность в Свердловской области, где неоднократно привлекался в административной ответственности за нарушение правил миграционного учета. За совершенные правонарушения въезд в Российскую Федерацию иностранцу был неразрешен до 2027 года. Прибыв к себе на родину, он не отказался от своих планов вновь прибыть на территорию России, несмотря на действующие ограничения. С целью реализации преступных замыслов иностранец обратился в органы миграционного учета, где 5 марта 2018 года получил новый паспорт, поменяв при этом фамилию и имя.

В настоящее время иностранец арестован. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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