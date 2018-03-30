«Свеча памяти», «Бессмертный полк» и митинг-парад: в Кургане готовятся к празднованию Дня Победы

Под председательством руководителя администрации Кургана Андрея Потапова в муниципалитете состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие замглавы администрации города и директора профильных департаментов.

Про информации пресс-службы курганской мэрии, на совещании отметили, что подготовка к Дню Победы вступила в активную стадию. По информации директора департамента социальной политики Игоря Постовалова, разрабатывается программа общегородских мероприятий. На 8 мая запланирована традиционная церемония возложения венков и гирлянд к Вечному огню Мемориала славы воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этот же день вечером пройдет общегородская акция «Свеча памяти»: огоньки вспыхнут в Парке Победы и на Аллее Славы, а также у обелисков, находящихся в различных микрорайонах города. 9 мая на центральной площади города по традиции пройдет митинг-парад. Также столица Зауралья присоединится к ставшей традиционной акции «Бессмертный полк».

Штаб «Бессмертного полка» в Кургане, как отмечалось, уже приступил к работе. В 2018 году он бесплатно в рамках гранта главы города изготовит 1043 транспарантов. Для этого горожанам необходимо будет предъявить свой паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны. 9 мая пройдет общероссийская минута молчания, посвященная светлой памяти павших в борьбе героев Великой Отечественной войны. Завершится празднование дня Победы ярким салютом, который запланирован на 22:00.

Игорь Постовалов отметил, что окончательная программа празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы будет сверстана в апреле. В отдел культуры до сих пор поступают предложения от творческих коллективов, общественных организаций и неравнодушных граждан о проведении того или иного мероприятия. На сегодняшний день уже составлен график репетиций митинга-парада и выступлений творческих коллективов, которые будут задействованы в праздничном мероприятии. Репетиции будут проходить с 3 по 7 мая на центральной площади города. Постовалов добавил, что праздничные концерты, встречи поколений, встречи с ветеранами, демонстрация фильмов также запланированы во всех учреждениях культуры микрорайонов города. Кроме того, во всех образовательных учреждениях запланированы уроки мужества и мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

В преддверии празднования Дня Победы глава администрации города Андрей Потапов подчеркнул: сейчас главная задача заключается в том, чтобы привести город к праздничной дате в полный порядок. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено благоустройству города, поддержанию чистоты во дворах, парках, скверах, своевременному вывозу мусора. Департаменту развития городского хозяйства поручено осуществлять контроль за своевременной ликвидацией раскопок, которые были сделаны для устранения аварий на инженерных коммуникациях и благоустройством дорожного полотна на этих участках. Кроме того, Потапов обратил внимание на необходимость нанесения разметки на городских дорогах. Также руководитель администрации города дал поручение департаменту городского хозяйства провести озеленительные работы, подстричь и побелить деревья, обрезать сухие ветки, привести в порядок газоны. Особое внимание на совещании было обращено на необходимость приведения в надлежащий вид памятников, мемориальных досок, скверов и площадей, памятных мест, установленных в честь Победы в Великой Отечественной войне. В частности, Андрей Потапов акцентировал внимание на том, чтобы ко Дню Победы была приведена в порядок входная группа на Аллее Славы, отремонтированы ступеньки. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений поручено провести мероприятия по обновлению чугунных плит, их покраске и приведению в порядок надписей с именами и фамилиями участников Великой Отечественной войны. Также в задачи департамента входит проработка вопроса праздничного оформления Кургана к 9 Мая. В соответствии с ней планируется украсить курганские улицы, парки, центральную площадь, а также предприятия, магазины, офисные и административные здания областного центра в едином стиле. МКУ «Административно-техническая инспекция» дано задание провести ревизию имеющихся в наличии праздничных флагов для украшения городских улиц и уличных опор освещения.

Перед департаментом жилищно-коммунального хозяйства поставлена задача – организовать силами предприятий жилищно-коммунального комплекса, управляющих компаний и ТСЖ приведение в порядок фасадов домов и обслуживаемых территорий, которые прилегают к местам проведения массовых общегородских мероприятий.

Отмечалось, что департамент экономического развития, предпринимательства и торговли традиционно займется вопросами организации торговли в местах проведения праздника. Для удобства и безопасности граждан ряд улиц Кургана накануне и в день праздника будет перекрыт для движения транспорта, временно изменятся и маршруты автобусов. Об этом жители будут проинформированы дополнительно.

Андрей Потапов также призвал уделить первоочередное внимание решению проблем ветеранов Великой Отечественной войны и поручил департаменту социальной политики совместно с органами соцзащиты и полиции провести обследование квартир и условий проживания участников Великой Отечественной войны.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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