У курганского пенсионера изъяли 200 грамм канабиса: дедушке грозит 10 лет зоны

Накануне в Кургане сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, 66-летний житель города.

По информации пресс-службы регионального УМВД, при обыске в доме подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотического средства растительного происхождения – каннабиса (марихуана). Сам мужчина признается, что наркотики собрал для личного употребления.

По данному факту в УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 12.04.18

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