Бухгалтера курганского УМВД обвиняют в крупном мошенничестве

Прокуратурой города Кургана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера отделения бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Курганской области». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по версии следствия, в период с ноября 2014 года по ноябрь 2017 года бухгалтер отделения бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Курганской области», находясь на рабочем месте, с целью личного обогащения разработала преступный план хищения денежных средств учреждения.

Реализуя задуманное, женщина вносила в реестры по заработной плате заведомо ложные сведения о причитающихся ей и ряду других сотрудников суммах выплат, завышая размер денежных средств, подлежащих перечислению с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Курганской области в ПАО «Сбербанк России».

Затем злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием согласовывала подготовленные реестры со специалистом по кадрам и руководством учреждения. После поступления денежных средств в банк женщина корректировала через систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» ранее направленные реестры, распределяя излишне начисленные работникам суммы выплат в графу выплат, причитающихся лично ей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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