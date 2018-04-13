Жителя Свердловской области будут судить за браконьерство в Зауралье

В результате преступных действий обвиняемой федеральному казенному учреждению причинен материальный ущерб на общую сумму более 548 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным пресс-службы областного полицейского главка, в районе деревни Семёново сотрудники ОМВД России по Далматовскому району, представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, члены общества охотников и рыболовов в ходе проведения рейда услышали в природоохранной зоне лесного массива громкий хлопок, напоминающий звук выстрела.

Прибыв на место происшествия, полицейские задержали 34-летнего жителя Свердловской области, подозреваемого в незаконной охоте. В ходе досмотра в его автомобиле была обнаружена неразделанная туша косули. При обследовании близлежащей территории оперативники изъяли стреляные гильзы боеприпасов и следы крови животного.

Злоумышленник незаконными действиями причинил окружающей среде и охотничьим угодьям крупный ущерб на сумму 120 тысяч рублей.

В настоящее время дознавателем ОМВД России по Далматовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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