Прокуратура требует забрать деньги умерших в Куртамышском психоневрологическом интернате в пользу государства

Прокурор Куртамышского района, выступая в интересах государства, потребовал взыскать в пользу Российской Федерации денежные средства на счетах в банке, невостребованные после смерти граждан, проживавших в ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат».

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на банковских счетах двух умерших граждан, проживавших Куртамышском психоневрологическом интернате, находились денежные средства в общей сумме более 929 тыс. руб. Наследники своих прав на указанное имущество не заявили, в связи с чем по закону он считается выморочным и подлежит обращению в доход государства.

По итогам проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении на Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях обязанности обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве государства на наследство – денежные средства.

Куртамышским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 13.04.18

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