В Зауралье активизируют борьбу с экстремизмом

По результатам мониторинга, который регулярно проводится в Зауралье, общественно-политическая ситуация в регионе остается стабильной, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Правительством Курганской области разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления по правовым основам профилактики экстремизма в молодежной среде. По мнению специалистов, пособие позволит специалистам в муниципалитетах, которые курируют это направление, вывести работу на высокий уровень.

Об этом сегодня, 13 апреля, говорилось на заседании Межведомственной координационной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики на территории Курганской области, которое прошло под председательством первого заместителя губернатора Виктора Сухнева.

По данным УМВД России по Курганской области, в прошлом году на территории региона было совершено 28 правонарушений экстремистской направленности. В основном, молодежью, в том числе несовершеннолетними. Чтобы кардинально изменить ситуацию, участники заседания предложили усилить воспитательную работу в школах, теснее работать с муниципальными группами по профилактике экстремизма с выездом на места, усилить информирование граждан об опасности экстремистских взглядов и чаще обсуждать эту проблему с родителями.

Как пример успешных мероприятий, которые пропагандируют межнациональную и межконфессиональную стабильность, в которых активно участвуют дети и подростки, члены комиссии привели Слет клубов межнациональной дружбы, который, в частности, пройдет 27 апреля. В нем примут участие не столько школьники и студенты, но и родители.

Говоря о важности воспитания для профилактики экстремистских проявлений, Виктор Сухнев отметил: «Уделять внимание профилактике экстремизма, в том числе и в муниципальных образованиях, необходимо регулярно. Усилить воспитание в школах, проводить тематические классные часы. Я на прошлой неделе был на уроке мужества и видел, какой это имело эффект для детей. Делать это нужно повсеместно».

В ходе заседания также обсудили работу по профилактике экстремистских проявлений, которая проводится в Кургане и Шадринске.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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