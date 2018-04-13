26-летнего курганца будут судить за то, что он забил до смерти 63-летнего пенсионера

Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Кургана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по версии следствия, в ночное время 5 февраля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у здания кафе, расположенного по ул. Дзержинского в Кургане, в ходе ссоры с ранее незнакомым потерпевшим нанес ему множественные удары руками и ногами в область головы.

В результате полученных телесных повреждений 63-летний мужчина скончался на месте происшествия. Непосредственно после совершения убийства молодой человек с целью сокрытия совершенного им особо тяжкого преступления переместил тело потерпевшего за здание кафе и накрыл взятым на месте происшествия деревянным коробом.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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