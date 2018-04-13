Курганская учительница стала лучшим педагогом Зауралья

Учитель истории средней школы №22 города Кургана Ольга Нечеухина одержала победу в номинации «Учитель-мастер» курганского областного Фестиваля педагогического мастерства. Награду ей вручил первый замгубернатора Виктор Сухнев.

По данным пресс-службы главы Зауралья, итоги фестиваля подвели в торжественной обстановке 12 апреля. Церемония награждения прошла во Дворце детского (юношеского) творчества.

Виктор Сухнев также поздравил всех победителей и призеров конкурса и пожелал дальнейших успехов участникам фестиваля: «Обучение и воспитание подрастающего поколения – очень важная задача. Она требует и знаний, и умения, профессионализма и много других важных качеств. И все эти качества есть у каждого, кто присутствует в этом зале. Фестиваль позволяет молодежи, которая принимает в нем участие, набираться опыта у старшего поколения и применять его в своей работе».

В этом году в финал областного Фестиваля педагогического мастерства вышли 24 педагога из городов и районов Зауралья. Они соревновались в трех основных номинациях «Учитель-мастер», «Лучший воспитатель», «Сердце отдаю детям», а также боролись за специальные призы, в том числе в номинации «Учитель здоровья», которая в этом году была учреждена впервые. Педагоги в течение двух дней делились опытом, проводили мастер-классы, занятия и уроки, а также приняли участие в «Открытой дискуссии». В номинации «Лучший воспитатель» 1 место занял инструктор по физической культуре детского сада №9 г. Шадринска Кирилл Кирюханцев, в номинации «Сердце отдаю детям» педагог дополнительного образования Дома творчества детей и молодежи «Гармония» г. Кургана Ирина Куличкова. Лучшей в номинации «Учитель здоровья» стала учитель физкультуры Лисьевской средней школы Лебяжьевского района Ирина Сатубалдина.

Помимо Виктора Сухнева, победителей и призеров поздравили главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов, и.о. директора Департамента образования и науки Герман Хмелёв, представители общественных организаций. Герман Хмелёв также вручил благодарственные письма образовательным организациям, которые оказали содействие в проведении конкурса.

Отметим, что победители номинаций «Учитель-мастер», «Лучший воспитатель», «Сердце отдаю детям» и «Учитель здоровья» представят регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года – 2018».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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