За любовь к дорогим авто глава города Щучье получил прокурорское предостережение

Прокуратурой Щучанского района Курганской области была проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что планом закупок администрации города Щучье на 2018 год, размещенным на официальном сайте zakupki.gov.ru, запланировано приобретение дорогостоящего автомобиля для нужд администрации стоимостью 1530000 руб., что явно не соответствует требованиям федерального законодательства об эффективности использования бюджетных средств и осуществления муниципальных закупок.

Приобретение такого автомобиля воспрепятствует исполнению бюджетных обязательств, поскольку администрация города Щучье имеет кредиторскую задолженность в размере более 16 млн. руб., в том числе перед субъектами предпринимательской деятельности, а также задолженность по заработной плате в размере свыше 550 тыс. руб.

По итогам проверки прокурор Щучанского района объявил главе города Щучье предостережение о недопустимости нарушений закона.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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