Дни здоровья идут в Зауралье

В Зауралье проходят региональные информационно-профилактические акции «День первого переливания крови в России», «Суббота донора», «Мужчины, будьте здоровы. Инсульт – обратитесь вовремя!». Их организатор – департамент здравоохранения Курганской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в рамках акции «День первого переливания крови в России» 20 апреля с 10.00 до 12.00 часов будет работать горячая линия по вопросам безвозмездного донорства. Телефон в г. Кургане: (3522) 46-21-17, в г. Шадринске (35253) 5-05-33. Телефон горячей линии в Кургане также будет работать 21 апреля с 10.00 до 12.00.

В рамках акции «Суббота донора» 21 апреля с 9.00 до 12.00 часов можно будет безвозмездно сдать кровь в Курганской областной станции переливания крови по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 40-А. Также 20 и 21 апреля состоятся церемонии вручения удостоверений и нагрудных знаков «Почетный донор России».

В рамках акции «Мужчины, будьте здоровы! Инсульт – обратитесь вовремя!» 20 апреля с 16.00 до 17.30 часов в торгово-развлекательном центре «РИО» в Кургане и торговом центре Шадринска выступят специалисты по пропаганде здорового образа жизни и профилактике инсульта. Зауральцы смогут измерить артериальное давление, вес, рост, проконсультироваться по факторам риска неинфекционных заболеваний. Кроме того, 20 апреля с 16.00 до 17.30 часов в торговых центрах городов Кургана, Шадринска, Макушино и п. Юргамыш состоится акция «Волонтеры-медики в борьбе с инсультом». Волонтеры Курганского базового медицинского колледжа и Шадринского, Юргамышского, Макушинского филиалов распространят для граждан информационные материалы.

21 апреля с 10.00 до 13.00 запланирован профилактический субботник «Мужчины, будьте здоровы! Инсульт – обратись вовремя!». В поликлиниках городов и районов области пройдут профилактические осмотры и диспансеризация мужчин с выдачей информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике инсульта.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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