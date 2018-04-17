Курганские спасатели отправились на учения по ликвидации ЧС

С 17 по 19 апреля 2018 года МЧС России проводит Всероссийскую тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, а также природными пожарами. Командно-штабное учение направлено на проверку и тренировку органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), вызванных природными пожарами или в результате весеннего половодья, а также на организацию защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры.

По данным пресс-службы курганского МЧС, учения пройдут в течение 3 дней. Первый день командно-штабного учения посвящен штабной работе – приведение в готовность всех подразделений системы РСЧС в муниципалитетах, субъектах и на федеральном уровне; организация работы комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп, авиации; сбор личного состава оперативных служб и управленческого аппарата.

Во второй день участники учения проведут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанных с паводками. Это, в первую очередь, проведение мониторинга сложившейся обстановки, проведение превентивных мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения для эвакуируемого населения, проведение работ по спасению людей, оказавшихся в подтопленных районах с применением авиации и маломерных судов, организация откачки воды из подтопленных домов.

Третий день учения будет посвящен ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами. Будут отработаны вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, лесоохраны, пожарных и спасательных подразделений по защите населенных пунктов от пожаров, тушению огня, эвакуации населения и обеспечения их жизнедеятельности.

В тех муниципальных образованиях, где существует угроза паводка и подтоплений, а также природных пожаров местные власти и подразделения МЧС в ходе тренировки отработают комплекс мер для предотвращения или минимизации этой угрозы.

Для всех рисков разработаны легенды по наихудшему сценарию развития ситуаций. Это позволит реально оценить масштаб и достаточность необходимых ресурсов, сил и средств, которые могут быть задействованы при проведении превентивных, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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