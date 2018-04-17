За 64 куста конопли курганец проведет 2,5 года в колонии

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Белозерским районным судом вынесен приговор в отношении 43-летнего местного жителя.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что в период с ноября 2015 года по апрель 2017 года мужчина решил выращивать коноплю в целях получения наркотического средства для личного потребления. Реализуя задуманное, через один из сайтов в сети «Интернет» он приобрел семена растений и DVD-диск с инструкцией по выращиванию, оборудовал комнату с вентиляцией и освещением, где культивировал 64 растения конопли.

Кроме того, по месту своего проживания в селе Нижнетобольное Белозерского района и городе Кургане он незаконно хранил наркотическое вещество – каннабис (марихуана) общей массой более 43 граммов.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, предоставив отсрочку реального отбывания наказания до достижения его ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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