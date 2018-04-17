В Кургане в родительский день загорелось городское кладбище

Зайковское городское кладбище загорелось в зауральской столице сегодня в родительский день. Об этом сообщает ресурс "Типичный Курган".

«На пути к кладбищу огромная пробка, видно, что кладбище полыхает, множество могил уже выгорели, полностью выгорел 18-й квадрат, земля обуглена, всё заволокло дымом. Машины и автобусы стоят. Здесь полиция, пожарные пока, говорят, возле Автобусного завода, не могут проехать. Обещают организовать движение по встречке, не знаю, получится ли», – комментируют ситуацию очевидцы. На кладбище в Зайково находятся множество людей, эвакуации и запрета заходить на кладбище пока не было.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 17.04.18

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