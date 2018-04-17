Межрегиональная выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура» пройдет в Кургане

С 25 по 27 апреля в Кургане пройдет межрегиональная специализированная выставка новинок строительной отрасли, сферы ЖКХ, энергетики и газификации «Строительство. Промышленность. Инфраструктура».

По информации пресс-службы главы Зауралья, в выставке примут участие более 40 субъектов предпринимательства из Курганской, Челябинской, Тюменской областей и Москвы. Основные разделы выставки этого года – стройиндустрия, промышленность транспорт, связь, безопасность, жилищно-коммунальная инфраструктура. Открытие состоится 25 апреля в СК им. В.Ф. Горбенко в 12:00 ч.

Особенностью этого года станет обширная деловая программа. На базе Курганского государственного колледжа (проспект Конституции, 75) пройдет выездное заседание Правления Российского Союза строителей совместно с Уральским советом «Содружество в сфере строительства». В обсуждении актуальных вопросов отрасли примут участие представители региональных органов исполнительной власти в сфере строительства, профессиональных и общественных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей, ведущие специалисты Минпромторга и Министерства строительства Российской Федерации. Планируется обсуждение важнейших задач строительной отрасли, в том числе поэтапный переход от долевого строительства к проектному финансированию строительства жилья, пресечение выпуска и применения контрафактной продукции и др. вопросы.

В рамках выставки пройдет и региональный конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучшее звено плотников» (монтажники окон ПВХ) в рамках проекта УрФО «Славим человека труда». В составе команд – профессионалы и студенты. Для юных участников конкурса – это возможность не только показать свои навыки жюри конкурса и потенциальным работодателям, но и набраться опыта у коллег. Сначала конкурсанты должны ответить на теоретические вопросы о своей работе и по технике безопасности, а затем продемонстрировать практические навыки – вставить окна.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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