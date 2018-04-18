В Кургане поймали грабителя с сайта знакомств

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 2 обратилась 37-летняя жительница города Шадринска. Она пояснила, что у нее похитили ювелирные изделия – цепочку и крестик. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, полицейские установили, что потерпевшая приехала в город Курган на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в одной из социальных сетей. Женщина, очарованная реальной встречей с виртуальным ухажером, предложила отправиться в квартиру своей подруги для продолжения знакомства. Однако знакомство для женщины закончилось плачевно: во время распития спиртных напитков, между новыми знакомыми произошел словесный конфликт. После чего мужчина сорвал с шеи потерпевшей цепочку с крестиком, а затем скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого в грабеже. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 32-летний ранее судимый житель областного центра. Цепочку курганец все же решил вернуть потерпевшей через знакомую. Крестик злоумышленник успел сдать в ломбард и деньги потратить на собственные нужды. Полицейские изъяли ювелирное изделие и вернули владелице.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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