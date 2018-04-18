Спецоперация «Призывник» прошла в Зауралье

В УМВД России по Курганской области подведены промежуточные итоги оперативно-профилактической антинаркотической акции «Призывник».

Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, в рамках мероприятия сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области совместно с сотрудниками военкомата провели ряд профилактических бесед с призывниками. Молодым людям рассказали о негативных последствиях потребления наркотиков, существующей ответственности за участие в их незаконном обороте.

С сотрудниками военкомата также проведены инструктажи по действиям при выявлении лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

В период акции задействовано около 200 сотрудников органов внутренних дел Курганской области, а также 111 должностных лиц военных комиссариатов Курганской области.

Кроме того, организована работа по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.

Всего мероприятиями Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Призывник» на территории Курганской области охвачено более 1600 подростков и молодежи, в том числе 282 призывника.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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