Вадим Шумков выступил перед курганским истеблишментом

Уральский полпред Николай Цуканов в четверг, 4 октября, официально представил врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова местным чиновникам, депутатам, силовикам, бизнесменам и общественникам.

«Опыт работы в Тюменской области – это колоссальное подспорье для региона. Мы знаем, что зачастую самые энергичные, компетентные люди уезжали в Тюмень, но это тот самый случай, когда уехав в Тюмень, исполняющий обязанности вернулся назад для того, чтобы помочь развиваться региону, перевести качество жизни на более высокий уровень», – сказал полпред и попросил курганцев помочь новому главе области.

В ответном слове Вадим Шумков заявил, что в Зауралье живут сильные духом и умные люди, которым по плечу любая задача. «Уверен, что все вместе, каждый в меру своих сил и способностей мы возродим нашу Родину, сделаем ее процветающей и благополучной. И прошу вас: поддержать меня в этом огромном и сложном деле», – обратился к собравшимся Шумков. Стоит отметить, что сегодня в большом зале правительства Курганской области присутствовал и бывший губернатор Алексей Кокорин. Поздравляя преемника с назначением, он сказал, что опыт, энергия и молодость позволят Вадиму Шумкову оправдать доверие президента.

Курган, служба информации

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