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Четверг, 4 октября 2018, 15:22 мск

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«Не люблю интриги и политиканство», – новый глава Зауралья выдал инструкции подчиненным

Фото – сайт Курганского правительства

Свой первый рабочий визит новый глава Курганской области совершит в Варгашинский район. Выбор территории Вадим Шумков пояснил тем, что там родились и жили его родители, там родился он сам.

«В Варгашинском районе жили несколько десятков поколений моих предков. Именно поэтому свою первую рабочую поездку я бы, с вашего позволения, осуществил именно в туда», – сказал Шумков в ходе сегодняшней встречи с курганскими чиновниками и депутатами.

Он немного рассказал собравшимся о себе и своей семье. «У меня четверо детей. Старший сын год назад пришел из армии. Младшей дочери – пять лет. Уважаю искренность и прямоту, не люблю интриги и тягу к политиканству. Особенно когда этим подменяется реальная работа и настоящая политика, целью которых является забота о людях и о вверенном направлении. Ценю профессионализм, любовь к Родине, умение честно и конструктивно делать свое дело, не занимаясь самолюбованием и пиаром», – сразу расставил для будущих подчиненных точки над i новый глава региона.

Он не стал делать никаких заявлений о положении дел в области, пообещав сделать это после тщательного ознакомления с делами.

Курган, служба информации

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