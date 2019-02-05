Власти Кургана договорились с энергетиками о снижении тарифов

Во вторник, 5 февраля, глава Зауралья Вадим Шумков подпишет новое соглашение с представителем акционеров «Корпорация СТС» Алексеем Бобровым. Документ о социально-экономическом сотрудничестве регулирует цены и тарифы на электроэнергию для всех групп потребителей Курганской области. Так, стоимость электроэнергии для жителей региона не будет расти до 2021 года: цены заморозили на три года. А для группы «прочие потребители» энерготариф будет снижен на 15-20 процентов уже в этом году.

Для субъектов предпринимательской деятельности, реализующих новые инвестиционные проекты в регионе, а также для вновь вводимых объектов, строящихся за счет бюджетных средств, будет применен новый специально разработанный сниженный тариф.

Напомним, «Корпорация СТС», включая его дочерние общества и находящиеся в управлении распределительные сетевые компании, является одним из крупнейших налогоплательщиков Зауралья.

Как сообщили в правительстве области, в течение трех лет, до 2021 года, корпорация инвестирует в экономику области 1,6 млрд рублей путем создания новых предприятий. Сотрудничество позволит создать около 100 новых рабочих мест. Первое предприятие по производству труб с применением пенополиуретановой и пенополимерминеральной изоляции на площадке индустриального парка в Кургане откроется в первом полугодии 2019 года.

В следующем году в Шадринске заработает новый элеватор с производством круп. В 2020-2021 годах в селе Сажино Шадринского района будет реализован проект молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. фуражных коров.

Кроме этого, в 2019 году энергетики планируют разработать и реализовать проекты по архитектурно-художественному освещению фасадов зданий, имеющих историко-культурное значение, а также прилегающих улиц в Кургане, Шадринске и Далматово.

Курган, служба информации

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