В выборах губернатора Зауралья примут участие самовыдвиженцы

В Зауралье изменили закон о выборах губернатора. Теперь претендовать на пост главы региона могут не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Соответствующие поправки в пятницу, 8 февраля, утвердили депутаты Курганской областной думы.

«Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательной комиссии с последующим сбором подписей избирателей и подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований», – говорится в законопроекте, который одобрила дума.

Для того, чтобы самовыдвиженец смог принять участие в выборах, его должны поддержать не менее 5 процентов депутатов или мэров (ранее муниципальный фильтр составлял 6 %) и 0,5 процентов избирателей, зарегистрированных на территории региона. Это минимальный порог, который может быть принят в соответствии с федеральным законодательством.

По словам депутатов, изменения призваны создать дополнительные гарантии для реализации избирательных прав кандидатов, расширить список лиц, претендующих на должность губернатора, повысить конкуренцию на выборах.

Стоит отметить, что аналогичные поправки стали вносить в разных регионах России от Сахалина до Санкт-Петербурга. Тренд задал Владимир Путин, который пошел самовыдвиженцем на президентские выборы в марте 2018 года и объяснил это желанием получить широкую поддержку граждан.

«Одни губернаторы хотят быть как Путин. Для политических тяжеловесов идея стать над партиями, сделать своей партией всех избирателей региона, независимо от партийных симпатий, весьма привлекательна. Другие боятся ассоциаций с Единой Россией, не хотят, чтобы антирейтинг партии потянул их вниз. Им не нужны дополнительные угрозы и риски, связанны с ЕР», – объяснил «Новому Дню» тенденцию руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.

С ним отчасти согласен политтехнолог Алексей Орлов. «Доля правды в том, власть пытается дистанцироваться от «Единой России» есть, однако все же главная цель – облегчить выборный процесс и сделать его более демократичным. Идея пустить на выборы самовыдвиженцев активно обсуждалась еще летом прошлого года, тогда еще никто не мог представить, что ЕР потерпит сокрушительно поражение в Харабовске, в Хакасии и т.д.», – говорит эксперт.

Орлов также отметил, что ситуация в регионах разная и, например, в Курганской области подавляющее большинство участников муниципальных кампаний до сих пор без проблем избираются от «Единой России».

«Я уверен, что изменения направлены на упрощение процедуры, на повышение конкуренции, – говорит Алексей Орлов. – Я бы еще больше снизил муниципальный фильтр, чтобы увеличить шансы самовыдвиженцев. Но совсем убирать его нельзя, чтобы на выборах не появились совершенно посторонние люди. Кандидат все-таки должен демонстрировать свою связь с территорией, в которой он избирается».

Напомним, в сентябре 2019 года в Курганской области пройдут выборы губернатора. Сейчас обязанности главы региона временно исполняет бывший замгубернатора Тюменскй области Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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