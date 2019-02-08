Курганская дума согласовала двух замгубернатора

Депутаты Курганской области в ходе заседания 8 февраля согласовали кандидатуру Сергея Пугина на должность первого заместителя губернатора Зауралья – директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Также сегодня народные избранники одобрили кандидатуру Константина Ермакова на должность замгубернатора – начальника Финансового управления области. Оба чиновника были согласованы единогласно и лишились приставок врио.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.02.19

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