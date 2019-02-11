В центре Кургана сгорела гостиница (ФОТО)

В Кургане сгорела гостиница «Есенин» на ул. Карла Маркса 58 «б». ЧП случилось ранним утром 10 февраля. Возгорание началось в парной бани-сауны на первом этаже.

Все три этажа здания заполнились дымом. Пожару был присвоен второй, повышенный номер. «С помощью маски спасаемого и трехколенной лестницы из горящего здания с 1, 2 и 3-го этажей были спасены пять человек, из них четверо мужчин и одна женщина», – рассказали в региональном управлении МЧС. Еще 13 человек эвакуировались из гостиницы самостоятельно.

Всего в ликвидации возгорания было задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

Следователи уже начали доследственную проверку по признакам ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По предварительным данным причиной возгорания мог стать аварийный режим электросети. Кроме того, установлено, что администрацией объекта не выполнены требования пожарной безопасности в части касающейся доведения информации о пожаре до служб экстренного реагирования, оповещения находящихся в здании людей, что привело к свободному развитию пожара, угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся на данном объекте», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, служба информации

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