Глава Зауралья Шумков рассказал Путину, как оживить строительный рынок

Глава Зауралья Вадим Шумков выступил на заседании президиума Госсовета, где озвучил с предложения по развитию строительного рынка. Подгруппа, которую возглавлял Шумков, занималась вопросами снижения административной нагрузки на застройщиков и совершенствования нормативно-правовой базы.

«Сегодня подготовка и утверждение новых региональных схем территориального планирования, генеральных планов, а также их корректировка осуществляется при наличии согласований различных федеральных органов власти, соседних субъектов РФ. Срок такого согласования является необоснованно длинным и составляет три месяца, – заявил Вадим Шумков. – Учитывая, что согласование документов территориального планирования должно осуществляться через информационные системы, срок может быть сокращен как минимум на месяц».

В числе предложений, озвученных главой Курганской области, было и сокращение срока продолжительности проведения публичных слушаний по подготовке проекта правил землепользования и застройки (с двух до одного месяца). Также Шумков заявил, что нужно упростить процесс изменения вида разрешенного использования участка, ввести систему «одного окна» при оказании услуг, связанных с техприсоединением объектов к сетям, перевести в электронный вид выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

По словам главы Курганской области, решение этих вопросов не только снизит административную нагрузку на застройщиков, но и позволит стимулировать рост жилищного строительства в регионах.

Высказанные предложения были одобрены Владимиром Путиным.

«Те решения, которые поддержал президент, крайне важны, потому что по отдельным процедурам идет сокращение временных периодов от месяца до шести месяцев. Пять процедур, которые мы проговорили, на мой взгляд, дадут новый толчок строительной отрасли и ускорению решения важнейших государственных задач, – заявил Шумков в эфире телеканала «Россия-24», – Особенно важными мы считаем решения по оптимизации процедур для застройщиков, потому что в экономике время равнозначно деньгам. Потеря времени – потеря денег».

Напомним, 12 февраля Владимир Путин провел в Татарстане заседание Госсовета на тему улучшения жилищных условий населения. Мероприятие второй раз прошло в новом формате круглых столов по семи подгруппам, предполагающем неформальный диалог президента с главами регионов.

Курган, служба информации

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