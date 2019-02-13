«Он схватился и дожал». Глава Зауралья добился федеральных денег на строительство больницы

Курганская область единственная из всех регионов УФО получит федеральные средства на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, предусматривает распределение 70,71 млрд рублей по 45 субъектам страны. В целом строительство и обновление ждет 53 объекта, сообщает сайт российского правительства.

По данным РИА «Новый День», в Курганской области должен решиться затянувшийся на 10 лет вопрос с завершением строительства и оснащением второй очереди поликлиники в 1-м микрорайоне Заозерного жилого массива. На эти цели федеральный центр направит в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» более 122 млн рублей.

В Уральском федеральном округе лишь Зауралье получит такую субсидию. Не исключено, что свою роль сыграли давность проблемы и визит в поликлинику полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Но, по мнению экспертов, «дожать» вопрос удалось благодаря активности врио губернатора Вадима Шумкова.

«Взялся мертвой хваткой»

Политолог Сергей Ширяев напоминает, что работа по «выбиванию» средств началась еще при предыдущем губернаторе Алексее Кокорине, однако в силу определенных причин, связанных с кризисом и с тратами государства на «мегапроекты», решение вопроса постоянно откладывалось.

«Новый врио губернатора Вадим Шумков мертвой хваткой взялся за темы, которые затрагивают острые социальные вопросы, которые начаты, но не закончены, и которые вполне реально быстро решить, – говорит эксперт. – Когда Шумков был в Москве, то обсуждалось много вопросов. Вероятнее всего, поднималась и тема здравоохранения с предоставлением субсидии на завершение строительства поликлиники. В итоге транш был получен».

Подвижки в вопросе могут объясняться особенностями характера нового главы Зауралья: он последователен, обладает серьезными лоббистскими возможностями. Не вызывают сомнения и компетенции Шумкова. Он смог добиться серьезного экономического роста в соседней Тюменской области, бывший губернатор которой – Владимир Якушев – сейчас занимает пост министра строительства и ЖКХ России.

«В том, что ситуация в сфере здравоохранения в Курганской области медленно, но меняется в лучшую сторону, есть заслуга Шумкова. Конкретно по поликлинике – врио губернатора удалось «дожать вопрос». Это не первый случай, когда после вмешательства Шумкова решаются подвешенные в воздухе вопросы. Например, снижение тарифов на электроэнергию, выделение дополнительных средств на дороги и так далее», – констатирует Ширяев.

Перемены к лучшему

По мнению председателя общественного совета при Департаменте здравоохранения Курганской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями Олега Кобякова, сфера здравоохранения региона долгие годы находится в околокризисном состоянии.

«Завершить строительство поликлиники №1 в Заозерном необходимо было еще при губернаторе Богомолове (Олег Алексеевич, губернатор Курганской области 1996 – 2014 гг. – прим. ред.). Люди нуждаются в этом объекте. В Заозерном проживает более 100 тысяч человек, в то время как во втором по величине городе области Шадринск – чуть более 75 тысяч. Однако подвижки в деле появились только сейчас», – говорит общественник.

По словам Кобякова, это происходит, в том числе потому, что Шумков лично вникает в проблемы охраны здоровья граждан.

При этом проблемы в сфере здравоохранения Курганской области можно перечислять часами. Среди них – нарушения в сфере госзакупок, низкая заработная плата, устаревшее или вовсе неработающее оборудование в медучреждениях, нехватка кадров (что является основной сложностью) и т.д.

«Нагрузка на сферу местного здравоохранения постоянно увеличивается. В Зауралье только половина населения является трудоспособной. Остальные практически все пенсионеры. Они чаще болеют и законно требуют к себе повышенного внимания. Поскольку не хватает медработников, многие жители, особенно на селе, ощущают трудности в получении высококвалифицированной медпомощи, – рассказывает о ситуации Олег Кобяков. – Обнадеживает то, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Курганская область за счет федерального финансирования сможет изменить ситуацию».

Чего ждать?

Суммарно, с учетом областного софинансирования в размере 9,2 млн рублей, на завершение строительных работ и приобретение нового медицинского оборудования, а также оснащение кабинетов специалистов в поликлинике №1 будет направлено порядка 130 млн рублей.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром, после сдачи второй очереди поликлиники, здесь смогут принимать до 850 пациентов в смену. Причем в эксплуатацию мощность в объеме 425 посещений в смену планируется ввести уже в этом году. Кроме того, сообщают в пресс-службе губернатора Курганской области, общая площадь поликлиники увеличится почти в два раза – до 6,5 тысячи квадратных метров. Также будут открыты дополнительные отделения.

Напомним, что в целом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 24 года Курганская область получит 13,7 млрд рублей.

Курган, Марина Марамыгина

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