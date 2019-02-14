В Кургане раздуют «штат» городских депутатов

Число избирательных округов в Кургане сократится практически вдвое – с 25 до 13. Вместе с этим депутатов городского парламента станет больше.

Известно, что в ближайшее время произойдет новая нарезка городских округов. «Это процесс достаточно долгий, требует приведения в соответствие всех законодательных актов, нормативных документов, внесения изменений в Устав. Но количество уже определено, округов будет 13», – сообщил в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» один из действующих депутатов гордумы.

Решение об увеличении числа народных избранников принято в ходе состоявшихся публичных слушаний по вопросу внесения поправок Устав города. Было отмечено, что осенью выборы депутатов Курганской думы седьмого созыва будут проводиться по смешанной избирательной системе.

Эта норма уже является вступившей в силу. Так, поясняют в пресс-службе муниципалитета, согласно Уставу, депутаты городского парламента избираются по смешанной избирательной системе. Из них 13 – по пропорциональной системе (по единому избирательному округу – пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями); 12 депутатов – по избирательной системе с образованием одномандатных избирательных округов.

Чтобы соблюсти равное представительство одномандатников и списочников, было предложено внести в Устав города поправку, в соответствии с которой общая численность парламентариев будет равна 26.

Предложение было одобрено, а каких-либо вопросов от участников слушаний не поступило. Предварительно проект решения, подчеркивают в горадминистрации, был направлен для проведения правовой экспертизы в прокуратуру города Кургана и в региональное управление Минюста РФ. На него получено положительное заключение, никаких коррупциогенных факторов или нарушений законодательства не выявлено.

Таким образом, в сентябре 2019-го курганцам предстоит избрать 26 депутатов на 13 округах. Их интересы в дальнейшем на каждом избирательном округе будут представлять в думе по два парламентария.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 13.02.19

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