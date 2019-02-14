Вадим Шумков везет в Зауралье «Умный город»

Курганская область войдет в инновационный проект «Умный город», предполагающий широкое использование цифровых технологий в повседневной реальности. Соглашение с ПАО «Ростелеком» подписано несколько часов назад в Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный город» в Курганской области подписали врио губернатора региона Вадим Шумков и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. В ближайшее время совместными усилиями будут определены приоритетные направления работы, а, главное, разработаны подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры Зауралья.

Некоторые направления «Умного города» уже реализуются в регионе и доказали свою эффективность. Среди них – проекты в сферах безопасности дорожного движения, экстренного оповещения населения, медицины, образования, электронного правительства.

Кроме того, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, в 46 учреждениях здравоохранения внедрена единая медицинская информационная система, автоматизированы рабочие места диспетчеров и врачей выездных бригад скорой помощи. В электронном виде можно записать детей в школы и детские сады, в ряде школ ведутся электронные дневники.

В составе комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установлено 214 камер. К апрелю 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 76 камер в Кургане и Шадринске. Ожидается, что «Умный город» сделает жизнь зауральцев комфортнее.

Как подчеркнул Михаил Осеевский, компания намерена сотрудничать с госзаказчиками по принципу сервисной модели и решать коммуникационные и IT-задачи муниципалитетов под ключ. «Задача, которую я сегодня ставлю перед собой, правительством региона, всеми органами власти и госучреждениями – улучшить качество жизни в Курганской области, – прокомментировал событие Вадим Шумков. – Это невозможно без применения современных подходов, развития цифровых технологий, внедрения их в повседневную реальность. Поэтому считаю важным участие нашего региона в реализации проекта «Умный город», который позволяет расширить возможности ряда онлайн-сервисов – от проверки электронного дневника ребенка до оперативного контроля ситуации на дорогах. Это делает жизнь наших земляков удобнее и безопаснее».

Врио губернатора добавил, что в целом для области участие в программе «Умный город» станет очередным шагом на пути повышения инвестиционной привлекательности.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 14.02.19

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