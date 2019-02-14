Вадим Шумков подписал важные соглашения с Дюковым и Грефом

Правительство Курганской области заключило соглашения с «Газпром нефтью» и «Сбербанком». Документы были подписаны 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Соглашение предусматривает снабжение предприятий Зауралья маслами производства «Газпром нефти». На российских смазочных материалах область планирует сэкономить до 15% бюджетных средств. Кроме того, речь идет о сотрудничестве в сфере использования битумных материалов. В рамках партнерства нефтяники поставят дорожным компаниям региона современные инновационные битумы, которые повышают качество и долговечность дорожного покрытия.

Свои подписи под соглашением поставили председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Зауралья Вадим Шумков. ««Газпром нефть» является крупнейшим заказчиком высокотехнологичного оборудования производства курганских предприятий. Мы рассчитываем, что объем заказов «Газпром нефти» в этом году увеличится в два раза и составит порядка 2 млрд рублей. Для региона это новые рабочие места и бОльшие налоговые отчисления в бюджеты области и муниципалитетов», – сказал врио губернатора Курганской области. Вадим Шумков добавил, что также планируется расширить сотрудничество с «Газпром нефтью» по реализации социальных и волонтерских проектов.

Напомним, что договоренности, скрепленные соглашениями в Сочи, были достигнуты в результате деловых переговоров Шумкова и Дюкова, а также визита представителей компании «Газпром нефть» в Курган в ноябре 2018 года.

Еще одно соглашение курганское правительство заключило со «Сбербанком» – область и банк объединят усилия в разработке стратегии развития региона для повышения его инвестиционной привлекательности. Стороны также договорились о поддержке малого и среднего бизнеса, содействии развитию промышленного комплекса, АПК и т.д.

Соглашение со Сбербанком позволит за их счет довести до стандартного норматива несколько социальных учреждений в рамках областной социальной программы. Мы очень ценим это и благодарны за помощь. Но также очень надеемся на подвижку Сберегательного банка по госдолгу Курганской области. Это позволит высвободить достаточно серьезные ресурсы, чтобы решать насущные вопросы жителей, а не направлять их банку в качестве процентов по кредиту», – отметил Вадим Шумков.

По его словам, в предыдущие годы в Курганской области брались кредиты по различным ставкам. Глава Зауралья предложил президенту Сбербанка Герману Грефу рассмотреть вариант выравнивания всех кредитов, взятых регионом по единой минимальной ставке.

Курган, служба информации

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