Курганских перевозчиков будут лишать лицензии за высадку пассажиров вне остановок

В Курганской области ужесточили требования к пассажирским перевозкам. Изменения в действующий региональный закон о транспортном обслуживании населения были одобрены в ходе очередного заседания правительства.

Согласно новшествам, лишиться свидетельства на осуществление пассажирских перевозок теперь можно, если ранее перевозчик был неоднократно привлечен к административной ответственности за перевозки пассажиров с нарушением правил безопасности. И даже за посадку в автобус или высадку из него людей в неустановленных местах.

Кроме того, угроза потерять право работать на маршрутах нависла над теми перевозчиками, которые совершили в течение года два и более ДТП, повлекших за собой смерть людей или причинение вреда их здоровью (произошедших по вине владельца автобусов).

Отметим, что решение о прекращении действия лицензии будет принимать суд. Для этого уполномоченному органу в сфере транспортного обслуживания населения, выдавшему свидетельство об осуществлении пассажирских перевозок, предстоит обратиться в суд с соответствующим заявлением.

По словам первого заместителя губернатора – директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрея Саносяна, цель ужесточения требований к пассажирским перевозкам заключается в повышении безопасности жителей области.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 14.02.19

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