Замгубернатора Курганской области ушел в отставку

Заместитель губернатора Курганской области, полный тезка нового главы Зауралья Вадим Шумков ушел в отставку. Об этом «Новому Дню» сообщил источник в кабмине. «Шумков не совсем уволился, он останется в статусе советника губернатора», – уточнил собеседник агентства.

«Учитывая огромный опыт и высокий профессионализм, Шумкову предложено продолжить работу в органах исполнительной власти региона. С 14 февраля он замещает в аппарате губернатора должность, не отнесенную к должностям государственной гражданской службы», – заявили в пресс-службе губернатора.

Вадим Шумков был назначен на должность замгубернатора – руководителя аппарата правительства Курганской области в 2010 году. До этого был управляющим делами правительства, помощником члена Совфеда, советником главы администрации Курганской области.

Не исключено, что должность заместителя губернатора вместо Вадима Шумкова получит нынешний глава аппарата губернатора Иван Зонтиков.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 14.02.19

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