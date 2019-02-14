«Пятерочка» отдаст свои полки под курганские продукты

На полках курганских магазинах сети X5 Retail Group появится больше продукции от местных производителей. Об этом договорились глава Зауралья Вадим Шумков и директор по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group Станислав Наумов. Соглашение было подписано 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Документ направлен на укрепление сотрудничества правительства региона и ритейлера, повышение инвестиционной привлекательности области, а также реализацию социальных программ для поддержки малообеспеченных слоев населения. Также стороны договорились о реализации совместных образовательных проектов – стажировок и производственных практик в магазинах сети для студентов.

«X5 Retail Group специально для Курганской области расширяет программу социального партнерства. Это не только участие в модернизации социальной инфраструктуры и в подготовке кадров для компании. Это проработка нескольких инвестиционных проектов. Причем речь идет о производстве в том числе», – пояснил подписание соглашения Вадим Шумков. Напомним, Х5 Retail Group присутствует в Курганской области с 2014 года. Сегодня под управлением компании в регионе работают 32 магазина «Пятерочка».

Курган, служба информации

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