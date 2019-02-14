российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 февраля 2019, 18:58 мск

Новости Курган

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

«Пятерочка» отдаст свои полки под курганские продукты

На полках курганских магазинах сети X5 Retail Group появится больше продукции от местных производителей. Об этом договорились глава Зауралья Вадим Шумков и директор по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group Станислав Наумов. Соглашение было подписано 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Документ направлен на укрепление сотрудничества правительства региона и ритейлера, повышение инвестиционной привлекательности области, а также реализацию социальных программ для поддержки малообеспеченных слоев населения. Также стороны договорились о реализации совместных образовательных проектов – стажировок и производственных практик в магазинах сети для студентов.

«X5 Retail Group специально для Курганской области расширяет программу социального партнерства. Это не только участие в модернизации социальной инфраструктуры и в подготовке кадров для компании. Это проработка нескольких инвестиционных проектов. Причем речь идет о производстве в том числе», – пояснил подписание соглашения Вадим Шумков. Напомним, Х5 Retail Group присутствует в Курганской области с 2014 года. Сегодня под управлением компании в регионе работают 32 магазина «Пятерочка».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 14.02.19

Замгубернатора Курганской области ушел в отставку. / Курганских перевозчиков будут лишать лицензии за высадку пассажиров вне остановок. / Вадим Шумков подписал важные соглашения с Дюковым и Грефом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Курган, Урал, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика,

Новости партнеров