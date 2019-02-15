В Кургане прихожанку ограбили во время службы в православном храме

В Кургане прямо во время службы в одном из православных храмов города произошла кража. Жертвой преступления стала 56-летняя прихожанка. Как сообщают в региональном УМВД, потерпевшая обратилась в полицию 10 февраля. Она рассказала, что во время службы оставила без присмотра пакет с кошельком. Когда церемония завершилась, своих вещей прихожанка не обнаружила.

Злоумышленника удалось быстро установить: приехав на место, сотрудники полиции поговорили с работниками прихода и получили точное описание преступника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 58-летний ранее судимый неработающий житель города, который признался в содеянном.

Правда, часть денег он уже успел потратить. Сейчас в отношении курганца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За хищение трех тысяч рублей ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока же мужчина отпущен домой с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 14.02.19

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