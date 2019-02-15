В Курганской области отменен карантин по гриппу

Внеплановые каникулы у зауральских школьников подошли к концу. Решение о снятии карантина по гриппу и ОРВИ было принято в пятницу, 15 февраля.

Классы откроют двери для учеников с 18 февраля. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый день» в зауральском Роспотребнадзоре, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Курганской области пошла на спад.

Во время сегодняшнего заседания штаба по предупреждению распространения гриппа были озвучены итоги седьмой недели года. В области зарегистрированы 8561 случай ОРВИ и 23 случая гриппа (на 6 неделе – 14048 случаев ОРВИ и 95 случаев гриппа).

Темп снижения заболеваемости по совокупному населению составил 38,2%. В возрастной группе 7-14 лет заболеваемость ниже недельного порога, темп снижения – 46,1%. Непосредственно в Кургане зарегистрирован 4181 случай ОРВИ и 12 случаев гриппа. В группе 7-14 лет заболеваемость ниже недельного порога на 37,1%.

Среди заболевших в Кургане школьники составляют 13,9% (582 человека) и от общего количества учащихся Кургана – 1,56%. В связи с этим занятия в образовательных организациях решено возобновить с 18 февраля. Однако профилактические мероприятия будут продолжены.

Курган, Марина Марамыгина

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