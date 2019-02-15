В центре Кургана из-за крупной аварии перекроют дорогу

В Кургане из-за крупной коммунальной аварии будет закрыта дорога на улице Гоголя. Ограничение для движения всех видов транспорта будет действовать на участке от Ленина до Томина.

Дорогу закроют в субботу, 16 февраля, в 9 утра. Ориентировочное время завершения работ – 20 часов 18 февраля. Но только 19 февраля, после восстановления асфальтового покрытия в зимнем режиме, движение будет возобновлено.

Авария на сетях холодного водоснабжения диаметром 500 мм произошла на улице Гоголя, 44. К масштабным ремонтным работам специалисты «Водного союза» приступят в субботу.

В связи с этим 16 февраля с 09.00 до 21.00 будет приостановлена подача воды в жилые дома и административные здания, расположенные по адресам: ул. Гоголя (д. 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30 ,36, 36А, 37, 37А, 38, 38Б, 39Б, 44, 56) и ул. Кирова,83. Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Напомним, 76% водопроводных и 95% канализационных сетей, эксплуатируемых «Водным союзом» в Кургане, имеют 100-процентный износ.

Курган, Марина Марамыгина

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