В Зауралье создадут конкуренцию на рынке минизакупок

В Курганской области будет внедрена информационная система «Портал поставщиков», предназначенная для проведения закупок малых объемов. Для Зауралья этот вопрос является актуальным: в контрактной системе региона порядка 38% торгов для нужд области составляют именно такие закупки. Очередное значимое для Зауралья соглашение было подписано в Сочи в рамках инвестиционного форума.

Документ о внедрении «Портала поставщиков» подписали первый замгубернатора региона – директор департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян и глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

По словам Андрея Саносяна, работа с «Порталом поставщиков» будет способствовать созданию конкурентной среды на этом рынке в Курганской области. «Чтобы повысить эффективность работы контрактной системы, развитие которой невозможно без процесса цифровизации, правительство региона приняло решение об интеграции с «Порталом поставщиков»,– пояснил Саносян.

Ежедневно портал прирастает новыми пользователями. В настоящее время на нем зарегистрированы и работают около 136 тысяч коммерческих организаций.

Курган, Марина Марамыгина

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