В Зауралье начнут искать одаренных детей

В Курганской области появится «филиал» крупнейшего образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Структура, созданная в Сочи по инициативе президента России в 2014 году, занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей профессиональной поддержкой детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Глава Зауралья Вадим Шумков пояснил, что наработки «Сириуса» будут внедрены в Курганской области. Под филиал центра власти планируют отдать одну из лучших площадок под Курганом. «Сейчас мы направим все усилия, чтобы привести эту сферу деятельности в нормативное состояние и дать нашей талантливой молодежи возможность реализовывать себя под эгидой федерального центра «Сириус», не выезжая из Курганской области», – сказал Вадим Шумков.

Для развития материально-технической базы регионального центра выявления и поддержки одаренных детей будут привлекаться госкорпорации, предприятия и организации-партнеры «Сириуса». Кроме этого специалисты сочинского центра помогут курганцам в подготовке педагогических и управленческих кадров.

«Сириус» является крупнейшим центром по поддержке талантливых детей. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.

Курган, Марина Марамыгина

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