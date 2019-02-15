Медведев: зауральский Катайск станет территорией опережающего развития

В городе Катайск Курганской области создается территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сегодня на встрече с главами регионов заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. «Я только что подписал постановления правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 – в моногородах, 3 – в закрытых административно-территориальных образованиях», – сообщил премьер-министр, назвав, в числе прочих и зауральский Катайск.

Как говорится в постановлении, создание ТОСЭР «Катайск» будет способствовать снижению зависимости от градообразующего предприятия и привлечению инвестиций. Известно, что правительством региона уже подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации семи проектов.

В рамках этих проектов в Катайске планируется строительство завода полимерных изделий и полимерных тканей, производство фанеры и сэндвич-панелей, безалкогольных напитков, активированного угля, переработка масличных культур (маслосемян).

«Появляется дополнительная возможность для привлечения инвестиций в экономику Курганской области на льготных условиях. Сегодня ТОСЭР – единственный инструмент, гарантирующий на десять лет вперед предоставление налоговых льгот, в том числе в части налога на имущество. Соответственно, Катайск получает серьезный толчок в экономическом развитии», – сказал заместитель губернатора Зауралья – директор департамента промышленности Андрей Саносян.

По его словам, резиденты ТОСЭР «Катайск» получат максимум преференций. В течение льготного периода (от пяти до десяти лет) предприятие освобождается от уплаты налога на прибыль в федеральной части, а в региональной снижается более чем в три раза. В итоге вместо 20-процентного налога, резиденты будут платить 5% в течение пяти лет и 10% в последующие пять лет. Страховые отчисления во внебюджетные фонды составят всего 7,6% вместо традиционных 30. Налоги на имущество и землю не начисляются.

По информации, опубликованной на сайте российского правительства, создание территории опережающего развития «Катайск» позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города, создать 800 постоянных рабочих мест, привлечь более 490 млн рублей инвестиций. Напомним, Катайск стал третьей территорией опережающего развития в Курганской области. На тех же условиях в регионе работают ТОСЭР «Варгаши» и «Далматово».

Курган, Марина Марамыгина

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