В курганском лицее произошло ЧП. Эвакуировано более 600 человек

Утро понедельника в лицее №12 Кургана началось с чрезвычайного происшествия: в здании учебного заведения произошло возгорание. Несмотря на то, что площадь пожара была небольшой, было принято решение об эвакуации школьников и педагогов.

Всего из лицея вывели 640 человек, уточнили в региональном ГУ МЧС. Позже выяснилось, что в одном из кабинетов на втором этаже произошло замыкание, задымилась оргтехника. В связи с тем, что ЧП случилось в школе, пожару был присвоен повышенный второй ранг.

На вызов, который был зафиксирован в самом начале занятий (08.08 утра), были направлены 58 спасателей и 41 единица техники. Однако их усилия не потребовались, возгорание локализовали при помощи огнетушителя. Добавим, что сейчас занятия в лицее возобновлены.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 15.02.19

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