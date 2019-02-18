«Умирающий» завод в Зауралье запустит новое производство

Градообразующее предприятие города Петухово Курганской области, которое в последние годы переживает кризис, может обрести новую жизнь. Речь о развитии Петуховского литейно-механического завода шла на встрече врио губернатора региона Вадима Шумкова и представителей ОАО «Российские железные дороги».

Стороны договорились о реализации нового инвестиционного проекта на базе предприятия, что гарантирует создание новых рабочих мест. Завод займется производством новой продукции, в том числе для нужд РЖД. Проектно-сметная документация, сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, уже готовится.

Поясним, что завод, который принадлежит ОАО «РЖД», «заточен» на производство деталей и узлов для железнодорожного транспорта. Однако год от года заказов становилось все меньше, и в декабре 2017 года деятельность предприятия была приостановлена. Кроме того, накопились долги по заработной плате перед сотрудниками.

Вскоре после назначения на должность врио губернатора Вадим Шумков заинтересовался ситуацией на предприятии. В ноябре 2018 года он встретился с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Андреем Старковым. Итогом переговоров стала разработка плана финансового оздоровления Петуховского ЛМЗ, а также механизма погашения задолженности перед работниками. Спустя месяц дело сдвинулось с мертвой точки. Предприятие начало выплачивать долги по зарплате и налогам. Как добавляют в пресс-службе регионального кабмина, в телефонном разговоре председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подтвердил намерения о возобновлении производства.

Курган, Марина Марамыгина

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