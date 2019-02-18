Оклады работников культуры в Курганской области вырастут в два раза

Оклады работников учреждений культуры и библиотек Курганской области вырастут в 2,2 раза. Это будет сделано за счет перераспределения соотношения фиксированных и стимулирующих выплат в структуре заработной платы. Новый порядок оплаты труда, который коснется 761 человека, был утвержден сегодня на заседании правительства региона.

По словам врио губернатора области Вадима Шумкова, это обеспечит некоторую стабильность в семьях работников учреждений культуры в части планирования бюджета. «Сотрудники должны понимать, сколько составит стабильная оплата, чтобы спланировать свой бюджет. Когда оклад маленький, а стимулирующие выплаты зависят от других людей, очень сложно что-то распланировать», – пояснил Шумков.

По словам начальника Управления культуры Владимира Бабина, меняется соотношение фиксированных и стимулирующих выплат в структуре зарплаты. Теперь оклад будет составлять порядка 60% от заработной платы, а стимулирующие выплаты – около 40%.

Курган, Марина Марамыгина

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