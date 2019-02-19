Замгубернатора Саносян опроверг информацию об уходе крупного налогоплательщика из Кургана

Первый замгубернатора Курганской области Андрей Саносян опроверг информацию о том, что из региона ушли крупные налогоплательщики. Речь идет о торговой сети «Метрополис» и Курганском машиностроительном заводе. Выяснилось, что эти компании встали на учет в налоговую Петербурга, но это не означает, что все поступления будут уходить туда. Они останутся в казне Зауралья, сообщает агентство «Новый День».

В начале недели, 18 февраля 2019 года, в курганских пабликах в соцсетях появилась информация о том, что крупнейший налогоплательщик, чьи годовые обороты стремятся к 19 млрд рублей, теперь будет платить налоги в Санкт-Петербурге. Это сеть супермаркетов «Метрополис». Также сообщалось, что поступления в казну от Курганского машиностроительного завода прекратятся.

Как поясняют в управлении ФНС по Курганской области, речь идет только о смене региона налогового учета: в Санкт-Петербург теперь будут передаваться отчеты, но все поступления останутся в регионе. Это же подтвердили и в правительстве Зауралья. Ситуацию прокомментировал первый заместитель губернатора, директор департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян.

«С 12 февраля 2019 года изменился подход налоговой службы к администрированию крупных налогоплательщиков, к числу которых относятся КМЗ и «Метрополис». По регламенту налоговой службы только администрирование, то есть налоговое обслуживание Курганского машиностроительного завода и торговой сети теперь происходит в Санкт-Петербурге. Налоги ОАО «КМЗ» и «Метрополис», как и прежде, будут платить в бюджет Курганской области», – сказал чиновник.

Курган, Марина Марамыгина

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